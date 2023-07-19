رئيس طاجيكستان: نتطلع لاستثمارات خليجية في مجال إنتاج الطاقة

قال رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، إننا نتطلع لاستثمارات خليجية في مجال إنتاج الطاقة.

وأضاف رحمان، في كلمته ضمن فاعليات القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، اليوم الأربعاء، أننا نتطلع لجذب استثمارات عبر إنشاء صندوق خاص لتقديم الدعم المالي.

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وتابع رئيس طاجيكستان: "لدينا رؤية لتعزيز التعاون المثمر في مختلف المجالات مع دول الخليج، كما أن دول آسيا الوسطى تربطها علاقات تاريخية بالخليج".

وانطلقت اليوم في مدينة جدة القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى المعروفة بدول "ستان"، الخمس، إضافة إلى اللقاء التشاوري الـ18 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتناول القمة الخليجية الآسيوية قضايا التعاون المشترك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والبحث العلمي والصناعة والزراعة والسياحة والثقافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتنعقد القمة التي تبحث تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، في ظل تزايد الاهتمام والتنافس الإقليميين والدوليين بدول آسيا الوسطى الخمس؛ نظراً لموقعها وأهميتها الجيواستراتيجية، والثروات الطبيعية التي تمتلكها هذه الدول بما يؤهلها لقفزات تنموية كبيرة.