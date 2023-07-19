مصر تسعى لشراء 65 ألف طن من السكر الخام في مناقصة

ذكر بيان صادر عن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، أن الشركة تسعى لشراء 65 ألف طن من السكر الخام في مناقصة.

والموعد النهائي لتقديم العروض هو الخامس من أغسطس/آب 2023.

مادة اعلانية

وكانت وزارة التموين المصرية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، قالت أمس الثلاثاء، إن هيئة السلع التموينية وشركة "السكر والصناعات التكاملية" وشركة "الدلتا للسكر" وشركة "الشرقية للسكر" قامت مجتمعة بالتعاقد على استيراد 165 ألف طن من السكر.

وأضافت في بيان، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من السكر يكفي البلاد حتى شهر فبراير/شباط 2024.

كما أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، في وقت سابق، عن ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.