مصر تعتزم السماح للمصريين في الخارج باستخدام تطبيق "إنستا باي"

كشف البنك المركزي المصري أنه بصدد إطلاق بعض الخدمات الجديدة من خلال تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية "إنستا باي" خلال الفترة المقبلة منها خدمات سداد الفواتير.

وقال وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، إيهاب نصر، إن البنك المركزي المصري بصدد أيضاً إتاحة عمليات السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي عبر تطبيق "إنستا باي" وإتاحة خدمات الدفع والقبول الإلكتروني من خلال رمز الاستجابة السريع.

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وأشار في تصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر "سيملس شمال إفريقيا 2023"، إلى أن البنك المركزي المصري يعمل حالياً على مشروع ترميز بطاقات الدفع الإلكترونية على الأجهزة الذكية بالتعاون مع البنوك ومع مقدمي خدمات الدفع عالمياً مثل شركة "أبل باي" للانتهاء من عمليات الربط الفني المطلوبة لتفعيل خدمات ترميز البطاقات.

وأوضح أنه تم فرض عمولات بمبالغ محدودة على معاملات "إنستا باي" بداية من العام الجديد، وإضافة فواتير ومدفوعات التجار لخدمات التطبيق خلال العام الجاري.

ويسمح التطبيق للمصريين العاملين بالخارج إمكانية التحويل من حساباتهم في البنوك المصرية. ويجري العمل حالياً على ربط تطبيق "إنستا باي" مع عدد من الدول. وارتفع عدد العمليات الشهرية للهاتف المحمول إلى نحو 85 مليون عملية، بإجمالي قيم معاملات تخطت الـ100 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو.

وقال "نصر"، إن عدد محافظ الهاتف المحمول ارتفع إلى نحو 33 مليون محفظة إلكترونية، كما ارتفع عدد رموز الاستجابة السريع إلى نحو 740 ألف كود.

وكان البنك المركزي المصري قد كشف ضمن تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر للعام 2023، أنه يعكف حالياً على إعداد المسودة النهائية من القواعد المنظمة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية وذلك نتيجة للتطور المتسارع في مجال التكنولوجيا، وزيادة معدلات اعتماد القطاع المصرفي على التكنولوجيا وما تسهم به في تحقيق التحول الرقمي.

ويعمل البنك في الوقت الحالي على إعداد مسودة القواعد الرقابية المنظمة للمصادقة الإلكترونية، التي تعرف المصادقة الإلكترونية بأنها مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقق من مصدر رسالة ما، والتحقق من هوية أحد المشتركين حال اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء انتقالها، وتقوم مقام التوقيع بالحضور.

وكشف التقرير عن أن عدد مستخدمي الإنترنت البنكي ارتفع إلى 14.4 مليون عميل بنهاية عام 2022 وعدد مستخدمي الخدمات البنكية من خلال الهاتف المحمول ارتفع إلى 13.2 مليون عميل بنهاية ديسمبر الماضي وعدد عملاء تطبيق "إنتسا باي" بلغ 2.16 مليون عميل، بنهاية مارس 2023. فيما بلغ عدد معاملات التطبيق 20.3 مليون عملية، وبلغت قيمة المعاملات 112.7 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالبطاقات المصرفية أكد المركزي أنها ارتفعت إلى 57.8 مليون بطاقة بنهاية العام الماضي، في الوقت الذي بلغت فيه عدد المحافظ الإلكترونية 30.4 مليون محفظة، ونقاط البيع 940 ألف نقطة بيع، وعدد رمز الاستجابة السريع 680 ألف نقطة بيع.