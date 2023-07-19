وزير الاقتصاد السعودي: المملكة تمر برحلة تحول غير مسبوقة

رأس وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل بن فاضل الإبراهيم، وفد المملكة المشارك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2023 حول أهداف التنمية المستدامة والمقام في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية.

وقال خلال كلمته التي ألقاها، إن لدينا هدفاً مشتركاً، محوره "تسريع تعاوننا الجماعي وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب"، وهناك التزامات لإحداث فرق وتجاوز مرحلة الجهود الفردية، وتبني مفاهيم التفكير الجريء والتعاون بهدف تسريع تحقيق الأثر.

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وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط: "ندرك مدى ترابط عالمنا اليوم، حيث تتجاوز التحديات حدوده الجغرافية، ولن نتمكن من حل القضايا العالمية الأكثر تعقيداً من دون التعاون، وأن العالم يسير منذ آلاف السنين في مسار أكثر اندماجاً وتكاملية"، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد أن المملكة في رحلة تحول غير مسبوقة، وتركز على أهداف التنمية المستدامة التي تعد جزءاً أساسياً في إطار عملنا، كما جرى مواءمة الجهود مع الدروس التي تعلمناها، من خلال تضمين أهداف التنمية المستدامة في البرنامج الوطني، ودعم الابتكار، والاستثمار في التنمية البشرية.

وأشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قائد ملهم يشجعنا على الابتكار في الأساليب والمنهجيات وتطويرها باستمرار.

ودعا وزير الاقتصاد والتخطيط إلى التعامل مع أهداف التنمية المستدامة بمنظور موسع، يعكس الترابط بين الدول، ويتبنى التجارب، ويعطي الأولوية لرأس المال البشري.

يذكر أن مشاركة المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2023 بوفد يتشكل من 22 جهة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي تأتي استكمالاً لمشاركاتها السابقة في أعمال المنتدى سنوياً باستمرار منذ عام 2017.