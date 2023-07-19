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صادرات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا(آي ستوك)
صادرات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا (آي ستوك)
روسيا و أوكرانيا

وزير الزراعة الأوكراني: الهجوم الروسي دمر 60 ألف طن من الحبوب

أكد تضرر جزء حيوي من البنية التحتية لتصدير الحبوب في ميناء تشورنومورسك

دبي - العربية.نت
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قال وزير الزراعة الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الروسي دمر 60 ألف طن من الحبوب.

وأضاف الوزير أن جزءا حيويا من البنية التحتية لتصدير الحبوب تضرر في ميناء تشورنومورسك.

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كانت وكالة "ريا نوفوستي" نقلت عن مصدر أن أوكرانيا طلبت من تركيا استئناف اتفاق تصدير الحبوب دون روسيا.

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ورد الكرملين بأن اقتراح أوكرانيا مواصلة تصدير الحبوب دون موافقة روسيا ينطوي على مخاطر.

وقال الكرملين إن الدول الإفريقية الأكثر فقرا لم تستفد من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، واستغلت أوكرانيا ممر الحبوب بالبحر الأسود لأغراض عسكرية.

انقضت صلاحية اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الحيوي لتأمين الغذاء في العالم، مساء الاثنين، بعد ساعات على هجوم أوكراني ألحق أضرارا للمرة الثانية بجسر استراتيجي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014.

وكان سبق لموسكو أن أعلنت رفضها تمديد الاتفاق الذي أبرم في يوليو 2022 مع أوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا منددة بالعوائق الماثلة أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية.

وعلّق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على القرار الروسي مشددا على أن "مئات ملايين الأشخاص يواجهون خطر الجوع" وأنهم "سيدفعون الثمن".

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