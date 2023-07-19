زلزال تركيا
"أبوظبي السيادي" يمول سندات إغاثة من الزلازل في تركيا بـ 8.5 مليار دولار
وقع اتفاقية مع بنك ائتمان الصادرات التركي بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار
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قال صندوق أبوظبي السيادي (القابضة إيه.دي.كيو)، اليوم الأربعاء، إنه وقع مذكرات تفاهم لتمويل سندات الإغاثة من الزلزال في تركيا بقيمة تصل إلى 8.5 مليار دولار.
وأضاف في بيان أنه وقع أيضا اتفاقية منفصلة مع بنك ائتمان الصادرات التركي بقيمة تصل إلى إجمالي 3 مليارات دولار لتقديم حلول تمويل ائتماني للشركات التركية مع خطط لتصدير السلع والخدمات إلى دولة الإمارات وغيرها من الأسواق الأخرى، وفق رويترز.
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