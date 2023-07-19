اقتصاد الصين
تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 2.7% خلال النصف الأول
بلغ 98 مليار دولار
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تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنسبة 2.7% على النصف الأول من 2023 على أساس سنوي إلى 98 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وزارة التجارة الصينية.
ومن جهة أخرى، نمت الاستثمارات الصينية المباشرة في الخارج بنسبة 22.7% إلى 60 مليار دولار خلال نفس الفترة.
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الجدير بالذكر أن الاستثمار العقاري في الصين انخفض بنحو 8%في النصف الأول ، في إشارة إلى تراجع عميق للقطاع.
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