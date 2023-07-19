مجلس الوزراء السعودي يوافق على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض

وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه أمس برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.

كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة ووزارة الرياضة في صربيا للتعاون في مجال الرياضة.

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ووافق المجلس على اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وفقا لـ"واس".

وأقر مجلس الوزراء تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع بروتوكول تمديد اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة وحكومة سويسرا الاتحادية.

وتمت الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الأوروغواي الشرقية في مجال خدمات النقل الجوي.

كما تم اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.