ارتفاع فائض المعاملات الجارية لمنطقة اليورو في مايو
سجلت منطقة اليورو التي تضم 20 دولة فائضا بلغ 9.1 مليار يورو
أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس أن فائض المعاملات الجارية لمنطقة اليورو ارتفع في مايو/أيار مع زيادة الفائض في تجارة السلع والخدمات.
وعلى أساس بيانات معدلة، سجلت منطقة اليورو التي تضم 20 دولة فائضا بلغ 9.1 مليار يورو بعد أن كان 3.8 قبل شهر، فيما أظهرت بيانات غير معدلة عجزا قدره 11.3 مليار يورو بعد فائض بلغت قيمته 4.3 مليار يورو.
وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في مايو/أيار، سجلت المعاملات الجارية للكتلة عجزا قدره 0.4% من إجمالي الناتج المحلي بعد فائض قدره 1.3% من الاثني عشر شهرا السابقة.
وحققت منطقة اليورو فائضا كبيرا لعدة أعوام حتى تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا في رفع أسعار استيراد الطاقة.
ومع ذلك، فإن العجز الهائل الذي سجل بالعام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، تم خفضه إلى حد كبير في الوقت الراهن إذ تسجل منطقة اليورو فائضا كل شهر منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
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