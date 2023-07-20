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استقرار معدل البطالة في أستراليا عند 3.5% خلال يونيو الماضي

مع زيادة التوظيف بنحو 33 ألف شخص

دبي - العربية.نت
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كشف مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أن معدل البطالة في أستراليا مستقر عند 3.5% في شهر يونيو 2023م الماضي.

وأوضح رئيس قسم إحصاءات العمل بيورن جارفيس أن مع زيادة التوظيف بنحو 33 ألف شخص تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 11 ألف شخص، مشيراً إلى أن معدل البطالة في يونيو الماضي ظل ثابتاً دون تغيير عند 3.5%" وفقا لـ"واس".

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