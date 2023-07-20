الإمارات وتركيا توقعان اتفاقيات بـ50.7 مليار دولار

وقع الجانبان الإماراتي والتركي اتفاقيات، في ختام الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار.

وشملت العقود مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والأمونيا، ومحطات الطاقة الكهرومائية، ومشاريع النقل، وتخزين البطاريات، والتعاون في مجال الطاقة النووية.

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كما وقع صندوق أبوظبي السيادي، "ADQ" القابضة، مذكرتي تفاهم لضخ ما يصل إلى نحو 8.5 مليار دولار في صورة سندات لتمويل جهود إعادة الإعمار عقب الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير، إضافة إلى توفير ثلاثة مليارات دولار كتسهيلات ائتمانية لدعم الصادرات التركية.

وذكر الصندوق، في بيان يوم الأربعاء، إن السندات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية التركية ستمول "جهود إعادة الإعمار الشاملة في جنوب ووسط تركيا".

وضرب زلزالان كبيران في فبراير/شباط الماضي تركيا وسوريا فحصدا أرواح أكثر من 54 ألف شخص في البلدين وتسببا في أضرار تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وفقا لـ"رويترز".

وأضاف الصندوق أن الأموال ستركز على بناء وحدات سكنية للنازحين، ووقع أيضا مذكرة تفاهم مع بنك ائتمان الصادرات التركي تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار للشركات التركية لتعزيز التجارة مع الإمارات والأسواق الأخرى.

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإمارات أمس الأربعاء ضمن جولة بدول الخليج في مسعى للحصول على استثمارات وتمويل، على أمل إنعاش الاقتصاد التركي الذي يعاني من ضعف الليرة وعجز كبير وتضخم مزمن.