السعودية تقدم قرضاً ميسراً ومنحة لتونس بـ500 مليون دولار

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تقديم قرضاً ميسراً ومنحة للجمهورية التونسية بقيمة 500 مليون دولار، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

تعثرت المحادثات حول حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد شروطا تشمل خفض الدعم وتقليل فاتورة رواتب العاملين في القطاع العام.

مادة اعلانية