اقتصاد السعودية
السعودية تقدم قرضاً ميسراً ومنحة لتونس بـ500 مليون دولار
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تقديم قرضاً ميسراً ومنحة للجمهورية التونسية بقيمة 500 مليون دولار، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
تعثرت المحادثات حول حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد شروطا تشمل خفض الدعم وتقليل فاتورة رواتب العاملين في القطاع العام.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون التحول إلى سعر صرف حر بحلول سبتمبرالمصرف يتجه لاستبدال منصة "صيرفة" بأخرى إلكترونية اقتصاد
-
رئيس "المتقدمة" للعربية: ثبات النفط وتوقعات انخفاض الفائدة ستدعم أسعار منتجاتناأكد أن قطاع البتروكيماويات يعاني بفعل التوترات الجيوسياسية قصص اقتصادية
-
"المركزي" التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 17.5%البنك سيواصل تدريجياً تشديد السياسة النقدية اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية