اقتصاد مصر
مصر تتفق على إطار عمل لشروط تعدين الذهب مع "باريك جولد" و"سنتامين"
سنتامين: الإطار لا ينطبق على امتياز تعدين منجم السكري للذهب
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قالت وزارة البترول المصرية اليوم الخميس إنها توصلت إلى اتفاق مع شركتي التعدين باريك جولد وسنتامين بخصوص الشروط التجارية والمالية والقانونية لاستغلال الذهب والمعادن المرتبطة به في عدد من مناطق الامتياز الممنوحة لهما.
وقالت سنتامين في بيان منفصل، إن تراخيص الاستغلال لنظام مالي وقانوني مستقر مدته 30 عاما ستصدر بموجب إطار نموذج اتفاقية استغلال المعادن.
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وأضافت الشركة أن الإطار لا ينطبق على امتياز تعدين منجم السكري للذهب الذي تبلغ مساحته 160 كيلومترا مربعا، ويعمل بشكل مستقل وفق اتفاقية امتياز السكري.
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