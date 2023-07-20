نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون التحول إلى سعر صرف حر بحلول سبتمبر

اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي تحويل العملة المحلية من نظام الربط إلى التعويم بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، وفقا لنسخة من اقتراحهم اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس.

وخفض البنك المركزي في فبراير/شباط السعر الرسمي لليرة اللبنانية من 1500 للدولار المُطبق منذ فترة طويلة إلى سعر جديد قدره 15 ألف ليرة للدولار.

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وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها في السوق الموازية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في عام 2019.

كان أحد نواب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين قد صرح لـ"رويترز"، أن البنك المركزي سيوقف عمل منصة الصرف المثيرة للجدل المعروفة باسم "صيرفة" بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاما في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال شاهين إن المنصة ستحل محلها "منصة إلكترونية لتحديد أسعار الصرف" ستتولى جهات دولية متخصصة إنشاءها.

وأضاف: "نحن في مباحثات متقدمة للاختيار بين رفينيتف أو بلومبرغ".

أُنشئت منصة صيرفة في مايو/أيار 2021 بعد 18 شهرا من بداية الانهيار الاقتصادي في لبنان. واعتبرها الكثيرون وسيلة يمكن للبنك المركزي من خلالها الحفاظ على استقرار الليرة، لكنها واصلت التراجع على الرغم من ذلك.