اقتصاد تركيا
"المركزي" التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 17.5%
البنك سيواصل تدريجياً تشديد السياسة النقدية
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رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، للشهر الثاني على التوالي، معدّل الفائدة الرئيسي، من 15% إلى 17.5%، في محاولة منه للحدّ من وتيرة التضخّم المتسارع.
وقال البنك المركزي في بيان إنّه قرّر رفع معدل الفائدة بمقدار 2.5 نقاط و"الاستمرار في تشديد السياسة النقدية للوصول في أقرب وقت ممكن إلى خفض التضخّم".
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وأوضح المصرف في بيانه أنّه سيواصل "تدريجياً تشديد السياسة النقدية (...) إذا لزم الأمر إلى حين حدوث تحسّن كبير في توقّعات التضخّم".
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