اقتصاد تونس
تراجع محصول تونس من القمح 60% هذا العام بسبب الجفاف
انخفض الإنتاج إلى 250 ألف طن
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت وزارة الزراعة التونسية اليوم الجمعة إن محصول البلاد من القمح تراجع هذا العام 60% إلى 250 ألف طن بسبب الجفاف.
ومن شأن تراجع محصول القمح أن يعمق الصعوبات المالية التي تواجهها تونس في الوقت الذي تحاول فيه الحصول على حزمة إنقاذ دولية.
مادة اعلانية
وتوقع اتحاد المزارعين في مارس آذار أن يكون محصول القمح في تونس "كارثيا"، وانخفض المحصول بسبب الجفاف إلى 250 ألف طن هذا العام.
وقالت سلوى بن حديد المسؤولة بوزارة الزراعة للصحفيين إن نحو 99% من محصول الموسم الحالي من القمح الصلد.
وبدأت السلطات قطع مياه الشرب ليلا في مناطق بالعاصمة ومدن أخرى هذا العام للحد من الاستهلاك في مواجهة الجفاف الشديد.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
إيه.سي.إم.إي الهندية تحصل على تمويل بنحو 490 مليون دولار لمشروع بسلطنة عمانمن المتوقع أن ينتج المصنع 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا بالمرحلة الأولى شركات
-
وزير الطاقة الإماراتي: إجراءات "أوبك+" الحالية كافية لدعم سوق النفطأكد على الاستعداد للمزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر طاقة
-
البنك المركزي الروسي يرفع معدّل الفائدة الرئيسية إلى 8.5%رفع سعر الفائدة الرئيسية في روسيا يتماشى مع توقعات المحللين اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية