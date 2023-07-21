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محصول من القمح
محصول القمح
اقتصاد تونس

تراجع محصول تونس من القمح 60% هذا العام بسبب الجفاف

انخفض الإنتاج إلى 250 ألف طن

تونس - رويترز
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قالت وزارة الزراعة التونسية اليوم الجمعة إن محصول البلاد من القمح تراجع هذا العام 60% إلى 250 ألف طن بسبب الجفاف.

ومن شأن تراجع محصول القمح أن يعمق الصعوبات المالية التي تواجهها تونس في الوقت الذي تحاول فيه الحصول على حزمة إنقاذ دولية.

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وتوقع اتحاد المزارعين في مارس آذار أن يكون محصول القمح في تونس "كارثيا"، وانخفض المحصول بسبب الجفاف إلى 250 ألف طن هذا العام.

وقالت سلوى بن حديد المسؤولة بوزارة الزراعة للصحفيين إن نحو 99% من محصول الموسم الحالي من القمح الصلد.

وبدأت السلطات قطع مياه الشرب ليلا في مناطق بالعاصمة ومدن أخرى هذا العام للحد من الاستهلاك في مواجهة الجفاف الشديد.

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