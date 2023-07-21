تركيا تؤيد استمرار تنفيذ صفقة الحبوب في صيغة رباعية الأطراف

صرح مصدر دبلوماسي في أنقرة، أن بلاده تؤيد استمرار الوفاء بشروط صفقة الحبوب في صيغة رباعية الأطراف.

وقال المصدر لوكالة "تاس" اليوم الجمعة: "نحن نؤيد استمرار صفقة الحبوب في صيغة رباعية الأطراف، ونواصل اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه".

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كما أعرب المصدر عن أمل أنقرة في أن تستأنف موسكو مشاركتها في صفقة الحبوب.

وكانت الصفقة التي تنص على التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود وتهيئة الظروف لتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا قد تم إبرامها قبل عام وتم تمديدها عدة مرات منذ ذلك الحين، وفي 17 يوليو أعلنت روسيا رفضها الاستمرار في المشاركة بهذه المبادرة، بسبب عدم وفاء الدول الغربية بالتزاماتها فيما يخص الاتفاقيات المتعلقة بتوريد المنتجات الروسية إلى السوق العالمية.

فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 19 يوليو الجاري، أن روسيا ستعود إلى "صفقة الحبوب" على الفور، حال تنفيذ كل شروطها، وعودة الجوهر الإنساني للصفقة.

وفي 19 يوليو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية انها تعتبر جميع السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا في البحر الأسود بدءاً من منتصف ليل يوم 20 يوليو بتوقيت موسكو بمثابة سفن تنقل شحنات عسكرية، وستعتبر بلدان أعلام السفن المتجهة إلى موانئ البحر الأسود الأوكرانية متورطة في النزاع المسلح إلى جانب كييف.

وأضافت أن عددا من المناطق في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المياه الدولية للبحر الأسود تعتبر خطيرة مؤقتاً بالنسبة للملاحة.