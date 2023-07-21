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صوامع الحبوب في ميناء أوديسا الأوكراني (رويترز)
صوامع الحبوب في ميناء أوديسا الأوكراني (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

الأمم المتحدة: هجمات روسيا على موانئ أوكرانيا تهدد الأمن الغذائي بالدول الفقيرة

مسؤول أوكراني: الهجمات دمرت نحو 100 طن من البازلاء و20 طنا من الشعير

دبي - العربية.نت
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قالت روزماري ديكارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية اليوم الجمعة، إن الهجمات الروسية على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود تنطوي على "مخاطر بعيدة المدى على الأمن الغذائي العالمي ولا سيما في البلدان النامية".

وأبلغت ديكارلو مجلس الأمن الدولي أن التهديدات المتعلقة بالاستهداف المحتمل لسفن مدنية في مياه البحر الأسود، من قبل كل من روسيا وأوكرانيا، غير مقبولة.

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وقالت: "يجب تجنب أي خطر لاتساع الصراع نتيجة لحادث عسكري في البحر الأسود -سواء كان مقصودا أو عارضا- بأي ثمن، لأن هذا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة محتملة علينا جميعا"، وفق رويترز.

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وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية إن الصواريخ الروسية أصابت صوامع حبوب تابعة لمؤسسة زراعية في المنطقة الواقعة بجنوب أوكرانيا، مما أسفر عن إصابة شخصين.

وقال على تطبيق المراسلة تيليغرام "للأسف تم قصف صوامع حبوب تابعة لمؤسسة زراعية في منطقة أوديسا. لقد دمر العدو 100 طن من البازلاء و20 طنا من الشعير".

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