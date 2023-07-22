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القاهرة
اقتصاد مصر

عائدات "القيمة المضافة" تتصدر أكبر ممولي الضرائب في مصر

ضرائب هيئة قناة السويس تسجل 58.6 مليار جنيه في 10 أشهر

القاهرة - خالد حسني
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كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة لمصر لتصل إلى 923.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2022 بزيادة 199.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 27.5%.

ووفق بيانات وزارة المالية، فإن الإيرادات الضريبية مقسمة بين 183.4 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو بلغت نحو 72.7%، و740.3 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو بلغت 19.7%.

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في صدارة قائمة ممولي الضرائب، جاءت عائدات ضريبة القيمة المضافة على السلع والتي بلغت نحو 206 مليارات جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 27.2% لتستحوذ على 22.3% من إجمالي العائدات الضريبة في مصر. تلتها ضريبة من الشركات الأخرى بقيمة 125.6 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 17.2%.

ضريبة القيمة المضافة في مصر.. كيف ستتم محاسبة شركات التكنولوجيا؟ قصص اقتصادية خاص ضريبة القيمة المضافة في مصر.. كيف ستتم محاسبة شركات التكنولوجيا؟

وفي المركز الثالث جاءت عائدات ضرائب على سلع جدول رقم (1) بقيمة 10.7 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 7.6%، تلتها في المركز الرابع الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بقيمة 101.3 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 29.4%.

وجاءت عائدات الضرائب من عوائد أذون وسندات الخزانة في المركز الخامس بحصيلة بلغت 89.5 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 35%، تلتها في المركز السادس الضريبة على المرتبات المحلية بقيمة 84.4 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 21.7%.

وفي المركز السابع جاءت ضرائب هيئة قناة السويس بقيمة 58.6 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 111.8%. أعقبها في المركز الثامن عائدات ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بقيمة 52 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 14.7%.

وتاسعاً، جاءت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بقيمة 47.4 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 29.8%، تلاها في المركز العاشر عائدات الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بقيمة 46.8 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 29%.

وفي المركز الحادي عشر جاءت عائدات ضريبة الدمغة بقيمة 23.7 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 21.7%، أعقبها في حصيلة الضريبة على استخدام السلع في المركز الثاني عشر بقيمة 19.6 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 61%.

وجاءت حصيلة رسوم التنمية في المركز الثالث عشر بقيمة 10.7 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 2.9%، أعقبها في المركز الرابع عشر حصيلة الضريبة على الخدمات الخاصة بقيمة 3.1 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 40.9%.

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