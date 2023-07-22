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سفن تحمل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قرب اسطنبول - رويترز
سفن تحمل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قرب إسطنبول
روسيا و أوكرانيا

مسؤول: الاتحاد الأوروبي لا يزال منفتحا على العمل لإحياء اتفاق الحبوب

دول غربية: موسكو لم تواجه مشكلة في بيع السلع الغذائية المعفاة من العقوبات المالية

دبي - العربية.نت
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قال مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن التكتل لا يزال "منفتحا لمناقشة حلول" مع المنظمة الدولية للمساهمة في إحياء اتفاق يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وذلك بعد انسحاب روسيا منه.

وقبل إعلان روسيا انسحابها من الاتفاق يوم الاثنين، كانت الأمم المتحدة قد "توسطت في اقتراح ملموس" مع المفوضية الأوروبية لتمكين أحد أفرع البنك الزراعي الروسي من الربط بنظام سويفت للمدفوعات المصرفية الدولية، وفق "رويترز".

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وأمس قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن محادثاته المزمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تؤدي إلى عودة العمل بمبادرة الحبوب في البحر الأسود، ودعا الدول الغربية إلى النظر في مطالب روسيا.

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وأضاف الرئيس التركي خلال رحلة العودة من جولة ضمت دولا خليجية وشمال قبرص أن "إنهاء اتفاق الحبوب في البحر الأسود سيكون له سلسلة من العواقب، تتراوح من زيادة أسعار الغذاء العالمية إلى شح (الحبوب) في مناطق معينة، وربما يؤدي إلى موجات جديدة من الهجرة".

وانسحبت روسيا الأسبوع الماضي من اتفاق تم بوساطة الأمم المتحدة وتركيا سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود خلال العام الماضي. كما ألغت ضمانات الملاحة الآمنة ومنذ ذلك الحين لم تبحر أي سفن من الموانئ الأوكرانية.

وتقول موسكو إنها لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا تمت تلبية مطالبها لتسهيل وصول صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية. وتقول دول غربية إن موسكو لم تواجه مشكلة في بيع السلع الغذائية المعفاة من العقوبات المالية.

وقصفت روسيا منشآت لتصدير المواد الغذائية في أوكرانيا لليوم الرابع على التوالي أمس الجمعة وأجرت تدريبات على السيطرة على سفن في البحر الأسود في تصعيد يقول زعماء غربيون إنه محاولة للتخلص من العقوبات بالتهديد بإشعال أزمة غذاء عالمية.

وكرر أردوغان تصريحات سابقة قال فيها إنه يأمل أن يزور بوتين تركيا في أغسطس/آب.

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