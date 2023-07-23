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الرئيسان الجزائري والتركي يتفقان على زيادة التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار

الاستثمارات التركية في الجزائر تقدر بنحو 6 مليارات دولار

دبي - العربية.نت
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قال التلفزيون الجزائري، يوم السبت، إن الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا في إسطنبول زيادة التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط.

وأضاف التلفزيون في حسابه على تويتر، أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 5 مليارات دولار بينما تقدر الاستثمارات التركية في الجزائر بنحو 6 مليارات دولار.

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وفي وقت سابق قال تلفزيون (تي آرتي) التركي إن الرئيسين التركي والجزائري عقدا اجتماعا ثنائيا في إسطنبول لمناقشة خطوات تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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كما عقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة ضمت أعضاء الوفد الوزاري المرافق للرئيس الجزائري ونظراءهم الأتراك تناولت عدة مجالات لا سيما الطاقة والصناعة والتجارة والأعمال.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الوفد المرافق للرئيس تبون يضم وزراء الخارجية أحمد عطاف والمالية لعزيز فايد والطاقة والمناجم محمد عرقاب ومسؤولين آخرين.

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