انخفاض الدرهم المغربي بـ1.56% مقابل اليورو
العملة المغربية ارتفعت بنسبة 0.48% مقابل الدولار
قال البنك المركزي المغربي إن الدرهم ارتفع بنسبة 0.48% مقابل الدولار وانخفض بنسبة 1.56% مقابل اليورو، خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 18 يوليو/تموز الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم تُجرَ خلال هذه الفترة أية عملية مناقصة في سوق الصرف.
وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 343.5 مليار درهم بتاريخ 14 يوليو 2023، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 0.5% من أسبوع إلى آخر وبنسبة 3.7% على أساس سنوي، وفق صحيفة "هسبريس" المغربية.
وخلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 يوليو، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 104.8 مليار درهم؛ من بينها 38 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و43.1 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و23.7 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.
وعلى مستوى السوق ما بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3.3 مليار درهم؛ في حين بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 3% في المتوسط.
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