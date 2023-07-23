مصر تسعى للتعامل بالعملة المحلية في صفقات الحبوب مع موسكو

قال مساعد أول وزير التموين المصري ورئيس بورصة السلع المصرية إبراهيم عشماوي إن وزارة التموين اقترحت على الخارجية المصرية إجراء التعاملات بين القاهرة وموسكو بالعملة المحلية.

وقال عشماوي السبت: "الوزارة طرحت على الخارجية المصرية... التعامل بالعملات المحلية بين القاهرة وموسكو (لكن) الأمر يحتاج إلى توافقات دولية بين البنوك المركزية".

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وشدد عشماوي على أن الأمن الغذائي أمن قومي للدول، مشيرا إلى أنه مع وقف العمل باتفاق الحبوب قد تلجأ الدول للبحث عن بدائل أخرى كالتحوط والعقود الآجلة أو تثبيت أسعار الاستيراد بالاتفاق مع بنوك استثمارية وذلك للحد من التذبذب في الأسعار، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

وقالت عشماوي إن مصر تستورد 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا ومن الممكن إبرام صفقات متكافئة ذات شروط ومزايا تنافسية.

وردا على سؤال حول مدى تأثير انتهاء أجل اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود على مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، قال عشماوي: "من السابق لأوانه التنبؤ بحجم تأثر مصر بتداعيات وقف الاتفاق وهناك ارتفاع بأسعار الحبوب عالميا".

وفي الأسبوع الماضي قالت الخارجية الروسية إن موسكو قررت سحب ضمانات سلامة الملاحة وإغلاق الممر البحري في المياه الشمالية الغربية للبحر الأسود، وذلك عقب قرارها إنهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب الذي انتهت فترة سريانه يوم 17 يوليو/تموز.