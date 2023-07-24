اقتصاد
ارتفاع سعر القمح 12% منذ إنهاء العمل بصفقة الحبوب
سعر العقود الآجلة للذرة ينمو 9.5%
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ارتفعت قيمة العقود الآجلة للقمح لشهر سبتمبر في بورصة شيكاغو التجارية بنسبة 12.3% خلال أسبوع منذ إنهاء العمل بصفقة الحبوب.
يتضح من بيانات التداول أنه بحلول وقت إنهاء "صفقة الحبوب" في 17 يوليو، كان سعر القمح 6.54 دولار للبوشل، واليوم الاثنين، 24 يوليو وصل السعر إلى 7.34 دولار للبوشل.
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خلال الأسبوع الماضي، كان سعر القمح في البورصة يتغير باستمرار، حيث ارتفع بشكل كبير على خلفية تصريحات الأطراف بشأن "صفقة الحبوب" والشحن في البحر الأسود، ثم تراجع مرة أخرى، وبلغ النمو، اليوم الاثنين، نسبة 5.45%.
وفي السياق، فإن سعر العقود الآجلة للذرة ينمو أيضا، حيث بلغ، اليوم الاثنين، في قيمة العقود الآجلة لشهر سبتمبر 3.51%، وبلغ السعر 5.55 دولار للبوشل، منذ إنهاء "صفقة الحبوب"، بلغ حجم النمو نحو 9.5%.
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