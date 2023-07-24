اقتصاد الصين
الخارجية الصينية: ضوابط التصدير اليابانية تنتهك القوانين الدولية وموجهة ضد بكين
الصين تأمل في أن تتخذ اليابان إجراءات بشأن بيانات التعاون المشترك
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قالت وزارة الخارجية الصينية، إن ضوابط التصدير اليابانية تنتهك القوانين الدولية وموجهة ضد بكين.
وفي أبريل الماضي، أبدت الصين استياءها الشديد بشأن قيود التصدير اليابانية على الرقائق معدات التصنيع.
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وأضافت وزارة الخارجية وقتها: "تأمل الصين في أن تتخذ اليابان إجراءات بشأن بيانات التعاون الخاصة بها واتخاذ موقف موضوعي".
وقالت اليابان في أبريل إنها ستقيد الصادرات من 23 نوعا من معدات تصنيع أشباه الموصلات، ومواءمتها ضوابط التجارة التكنولوجية مع دفع الولايات المتحدة لكبح جماح الصين وقدرتها على صنع رقائق متقدمة.
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