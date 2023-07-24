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FILE PHOTO: A Chinese flag flutters near the Olympic rings on the Olympic Tower in Beijing, China November 11, 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/File Photo
علم الصين (رويترز)
اقتصاد الصين

الصين تؤكد: اقتصاد البلاد يواجه صعوبات وتحديات جديدة

تعود بشأن رئيسي إلى الطلب المحلي غير الكافي

بكين – فرانس برس
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أكد كبار المسؤولين الصينيين، بمن فيهم الرئيس شي جينبينغ، أن اقتصاد البلاد "يواجه صعوبات وتحديات جديدة"، وذلك خلال اجتماع لبحث الوضع الاقتصادي نشر الإعلام الرسمي خلاصته اليوم الاثنين.

ولفت المجتمعون إلى أن "العملية الاقتصادية الراهنة تواجه صعوبات وتحديات جديدة، تعود بشأن رئيسي إلى الطلب المحلي غير الكافي، والصعوبات التشغيلية لبعض الشركات، المخاطر المرتفعة والأخطار المخفية في قطاعات أساسية، وبيئة خارجية معقّدة وحادّة"، وفق ما أوردت قناة "سي سي تي في" العامة.

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ويعقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم اجتماعا في أواخر يوليو/ تموز لمراجعة الوضع الاقتصادي للبلاد قبل الإجازة الصيفية في أغسطس/ آب.

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ويأتي اجتماع 2023 بعد أيام من نشر مؤشرات اقتصادية كانت دون التوقعات.

وأقر اجتماع الاثنين بضرورة أن تعمد الصين إلى "تطبيق قانون تنظيمي محدد وفاعل للاقتصاد الكلّي، وتقوية تنظيم مواجهة التقلبات الدورية واحتياطات السياسات"، داعيا إلى بذل جهود لزيادة الطلب المحلي و"تعديل سياسات القطاع العقاري وتحسينها بطريقة مناسبة"، وفق ما قالت "سي سي تي في".

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