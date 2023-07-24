العراق يؤكد التزامه بتسهيل عمل الشركات الأجنبية
رئيس الوزراء العراقي يؤكد التزام الحكومة بالاتفاقات والشراكات الاقتصادية مع دول العالم
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، التزام الحكومة بالاتفاقات والشراكات الاقتصادية مع دول العالم واستمرارها في "تسهيل" عمل الشركات الأجنبية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، أن تصريحات السوداني جاءت خلال لقائه مع عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول "الصديقة".
وأكد رئيس الوزراء على اعتماد الحكومة مبدأ التوازن في سياستها الخارجية مع دول المنطقة والعالم، وحرصها على أن يكون العراق "مكانا للتلاقي وبناء الشراكات"، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
كان فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء نفى في تصريحات لشبكة (رووداو) الكردية سحب تراخيص الشركات السويدية، قائلا "ما ذكر ليس صحيحا ولم يُسحب ترخيص أي شركة وكل الشركات العاملة في العراق تواصل مزاولة عملها بصورة طبيعية".
وجاء ذلك بعدما أفادت وكالة الأنباء العراقية يوم الخميس الماضي بأن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد علق ترخيص عمل شركة إريكسون السويدية للاتصالات في البلاد.
وأعلنت الحكومة العراقية الخميس الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع السويد، على خلفية سماح حكومة الأخيرة بحرق نسخة من المصحف والعلم العراقي في ستوكهولم.
واندلعت مظاهرات أمام السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على حرق المصحف في ستوكهولم، وجرى إضرام النار في السفارة مما دفعها إلى إغلاق أبوابها أمام الزائرين.
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