اقتصاد روسيا
بوتين يوقع قانوناً بشأن إطلاق الروبل الرقمي
القانون تضمن إنشاء منصة إلكترونية
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا بشأن إطلاق الروبل الرقمي وإنشاء منصة إلكترونية بهذا الشأن، ونُشرت الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، اليوم الاثنين.
وذكرت أن الأمر يتعلق بإطلاق شكل إضافي للعملة الوطنية الروسية، والذي سيتم إصداره إلى جانب شكليها الحاليين، ومن الآن سيكون للروبل الروسي ثلاثة أشكال: نقدي، وغير نقدي، ورقمي.
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وسيكون من الممكن إجراء معاملات بشكل العملة الجديد عن طريق منصة الروبل الرقمي، وهو نظام معلوماتي خاص ومشغله، وفقاً للقانون، هو البنك المركزي الروسي، وفق وكالة تاس.
ويدخل القانون، باستثناء عدد من الأحكام، حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2023.
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