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ميناء لصادرات الحبوب الأوكرانية
ميناء لصادرات الحبوب الأوكرانية
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي: تمديد الحظر الأوروبي على صادرات الحبوب الأوكرانية "غير مقبول"

كييف - رويترز
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن تمديد الحظر المفروض على صادرات الحبوب الأوكرانية برا إلى الاتحاد الأوروبي في سبتمبر "غير مقبول".

وتريد خمس دول في وسط أوروبا، تمديد الحظر المفروض من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام على الأقل. ومن المقرر أن ينتهي الحظر في 15 سبتمبر/أيلول.

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وقال زيلينسكي على تليغرام "موقفنا واضح.. منع الصادرات برا بعد 15 سبتمبر/أيلول، مع انتهاء القيود ذات الصلة، غير مقبول بأي شكل".

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وقال رئيس الوزراء البولندي في الأسبوع الماضي، إن بلاده لن ترفع الحظر في 15 سبتمبر/أيلول حتى لو لم يوافق الاتحاد الأوروبي على تمديده.

وقال زيلينسكي "نحن نثق في الاتفاق مع المفوضية الأوروبية، لكننا نستعد لأي سيناريو".

وأضاف أن بلاده، التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكنها تريد الانضمام إليه، على اتصال بجميع أصحاب المصلحة للبحث عن حل يناسب الجميع.

وحث رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الأسبوع الماضي شركاء كييف والمفوضية الأوروبية على ضمان تصدير جميع المنتجات الزراعية الأوكرانية دون عوائق إلى الاتحاد الأوروبي.

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