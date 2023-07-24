صندوق النقد الدولي يقترب من اتفاق جديد مع أكثر الدول المدينة له

قال صندوق النقد الدولي إنه بصدد الانتهاء في الأيام المقبلة من الاتفاق حول الأساسيات المتعلقة بالاتفاق مع الأرجنتين بشأن مراجعة قرض البلاد البالغ 44 مليار دولار.

ووفقاً لمنشور على "تويتر"، كتب صندوق النقد الدولي: "فرق وزارة الاقتصاد والبنك المركزي الأرجنتيني وموظفو صندوق النقد الدولي انتهوا من الجوانب الأساسية للعمل الفني للمراجعة المقبلة".

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وأضافت أنه "تم الاتفاق على الأهداف والمعايير المركزية التي ستكون الأساس، والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه في الأيام القليلة المقبلة قبل الانتقال نحو مراجعة برنامج الأرجنتين".

من المقرر أن تكشف الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية عن إجراءات متعلقة بالضريبة والعملة من شأنها في الواقع خفض قيمة البيزو كجزء من الصفقة، وفقًا لمسؤول حكومي، مع إدخال سعر صرف تفضيلي جديد للصادرات الزراعية والرسوم على الواردات.

وأضاف المسؤول أن مصدري الذرة سيكونون قادرين على بيع بضائعهم في الخارج بسعر 340 بيزو للدولار، وهو معدل مؤقت لتعزيز الصادرات حتى 31 أغسطس. وهذا أقل بنسبة 27% من المعدل الحالي البالغ 268 بيزو للدولار.

ستفرض الحكومة أيضًا ضريبة 7.5% على بعض واردات السلع و25% على واردات معظم الخدمات، مع أسعار صرف عملات أجنبية جديدة عند حوالي 288 و335 بيزو لكل دولار، على التوالي.