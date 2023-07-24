وكالة: البنك الدولي يقرض المغرب 350 مليون دولار لتعزيز الأمن المائي

قالت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين، إن البنك الدولي وافق على منح قرض للمغرب قدره 350 مليون دولار لتعزيز برنامج البلاد للأمن المائي.

وأضافت أن برنامج المغرب الوطني لإمدادات مياه الشرب والري يهدف إلى تحسين الأمن المائي من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع المياه وزيادة قدرة إمدادات مياه الشرب والري على الصمود.

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