كرة قدم
وكالة: "الهلال" السعودي يقدم عرضاً بـ300 مليون يورو لضم مبابي
"باريس سان جيرمان" يسمح للهلال بإجراء مفاوضات مباشرة مع مبابي
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قدم نادي الهلال السعودي لكرة القدم، عرضا قياسيا بقيمة 332 مليون دولار لضم مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، اليوم الاثنين.
أكد نادي باريس سان جيرمان العرض المقدم للاعبه، وسمح للهلال بإجراء مفاوضات مباشرة مع مبابي.
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اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 في خلاف بشأن التعاقد مع باريس سان جيرمان، بعد رفضه خيار التمديد لمدة 12 شهرا.
وبدلا من ذلك، يخطط مبابي بأن يكون حرا في نهاية الموسم المقبل، حيث يتوقع على نطاق واسع أن ينضم إلى ريال مدريد.
واستبعد باريس سان جيرمان مبابي من جولة ما قبل الموسم في اليابان السبت، وقرر بيعه مالم يقتنع بتوقيع عقد جديد مع النادي.
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