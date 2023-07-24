اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مبابي
مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي
كرة قدم

وكالة: "الهلال" السعودي يقدم عرضاً بـ300 مليون يورو لضم مبابي

"باريس سان جيرمان" يسمح للهلال بإجراء مفاوضات مباشرة مع مبابي

سيدني - (أ ب)
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قدم نادي الهلال السعودي لكرة القدم، عرضا قياسيا بقيمة 332 مليون دولار لضم مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، اليوم الاثنين.

أكد نادي باريس سان جيرمان العرض المقدم للاعبه، وسمح للهلال بإجراء مفاوضات مباشرة مع مبابي.

مادة اعلانية

اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 في خلاف بشأن التعاقد مع باريس سان جيرمان، بعد رفضه خيار التمديد لمدة 12 شهرا.

"علي بابا" تقول إنها لن تبيع أسهمها في "آنت غروب" شركات علي بابا "علي بابا" تقول إنها لن تبيع أسهمها في "آنت غروب"

وبدلا من ذلك، يخطط مبابي بأن يكون حرا في نهاية الموسم المقبل، حيث يتوقع على نطاق واسع أن ينضم إلى ريال مدريد.

واستبعد باريس سان جيرمان مبابي من جولة ما قبل الموسم في اليابان السبت، وقرر بيعه مالم يقتنع بتوقيع عقد جديد مع النادي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أفغانستان بين أعلى 10 دول في وفيات الأمهات وحديثي الولادة.. ما الأسباب؟ أفغانستان بين أعلى 10 دول في وفيات الأمهات وحديثي الولادة.. ما الأسباب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط