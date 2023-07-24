"الصناعة" السعودية تصدر أكثر من 200 ألف "شهادة منشأ" في النصف الأول من 2023

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، نحو 203.9 ألف "شهادة منشأ" خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات سواء الصناعية، أو التجارية، أو قطاع الأفراد.

وتأتي خدمة شهادة المنشأ الإلكترونية لتمكن المصدرين والمصنعين المحليين من إصدار شهادة المنشأ ومتابعتها إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الوزارة حفاظاً للوقت والجهد.

مادة اعلانية

وتساعد هذه الخدمة على نمو الصادرات وتحسين الاقتصاد من فئات مختلفة للمصانع والشركات أو الأفراد، حيث تسهل وتسرع عملية التصدير وخدمة المصانع بشكل أفضل وتهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتيسير الإجراءات التي تسهم في تنمية الصادرات السعودية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتُعد شهادة المنشأ وثيقة تُفيد أن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين وغيرهم.

وتتضمن الشهادة أربعة نماذج، هي شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ التفضيلية النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية النموذج العام.