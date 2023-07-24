الصين تكشف عن خطط لدعم الشركات الخاصة في قطاع البنية التحتية

كشفت الحكومة الصينية عن خطط لدعم الشركات الخاصة في بعض قطاعات البنية التحتية تشمل دعم تمويل المشاريع الخاصة.

يأتي ذلك بعد أسبوع من تعهد الحكومة بدعم القطاع الخاص وذلك لدعم الاقتصاد، حيث أصدرت توجيهات للحزب ومجلس الوزراء لاعتماد هذه الخطط.

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من جهتها، ذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن قطاعات النقل والمياه والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى الزراعة الحديثة ستكون متاحة للقطاع الخاص بحسب خطة الحكومة لدعم هذا القطاع.

والتقى المنظمون الصينيون مع مستثمرين عالميين يوم الجمعة الماضي، في محاولة الحكومة لتعزيز ثقة السوق وسط فقدان البلاد لزخم الانتعاش الاقتصادي.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر، أن نائب رئيس اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية، فانغ شينغهاي، التقى مع بعض شركات رأس المال الاستثماري العالمية وشركات الأسهم الخاصة للاستماع إلى مخاوفهم بشأن الاستثمار في البلاد. وكان من بين الحاضرين نيل شين، الشريك المؤسس لشركة "HongShan" - المعروفة سابقاً باسم سكويا كابيتال تشاينا - وممثلون من "GIC Pte". كما انضم "وو يي بينغ"، رئيس شركة "تيماسيك القابضة المحدودة" في الصين.

وقالت المصادر إن "فانغ" رافقه منظمون من هيئة مراقبة الأوراق المالية ورابطة إدارة الأصول الصينية، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".