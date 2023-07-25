اقتصاد السعودية
انخفاض صادرات النفط السعودية 37.7% لـ72 مليار ريال في مايو
الصادرات السلعية للمملكة انخفضت بنسبة 32% إلى 97.1 مليار ريال
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أظهرت بيانات حكومية، انخفاض الصادرات السعودية السلعية بنسبة 32.1% في مايو الماضي على أساس سنوي، إلى 97.1 مليار ريال، قياسا على 143 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق.
وحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، سجل الميزان التجاري السلعي (الفرق بين الصادرات والواردات) فائضا بقيمة 29 مليار ريال في مايو الماضي، مقابل 87 مليار ريال فائضا في الشهر المماثل من 2022.
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وأشارت البيانات إلى تراجع صادرات السعودية النفطية بواقع 43.5 مليار ريال أو 37.7% في مايو، لتهبط إلى 72 مليار ريال.
وزادت واردات السعودية من السلع بنسبة 20.9% أو 11.7 مليار ريال في مايو 2023 لتسجل 67.7 مليار ريال.
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