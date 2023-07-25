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مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (فرانس برس)
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (فرانس برس)
صندوق النقد

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% في 2023

الاستثمارات الخاصة والمشاريع العملاقة ستواصل دعم الاقتصاد غير النفطي بالسعودية

دبي - العربية.نت
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رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بـ0.2% إلى 3% في 2023.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بـ0.2% إلى 1.8% هذا العام.

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ورفع الصندق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو بـ 0.1% إلى 0.9% العام الحالي. وعمق من تقديرات انكماش اقتصاد ألمانيا إلى 0.3% هذا العام.

وخفض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية بـ1.2% إلى 1.9% في 2023، مؤكداً أن الاستثمارات الخاصة والمشاريع العملاقة ستواصل دعم الاقتصاد غير النفطي بالسعودية.

فيما توقع تراجع التضخم العالمي إلى 6.8% في 2023 و5.2% العام المقبل.

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