اقتصاد مصر
عجز حساب المعاملات الجارية في مصر يسجل 5.3 مليار دولار خلال 9 أشهر
عائدات السياحة تسجل 10.3 مليار دولار
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قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن عجز حساب المعاملات الجارية بلغ 5.3 مليار دولار في الفترة من يوليو/تموز 2022 إلى مارس/آذار 2023 (9 أشهر) مقارنة مع 13.6 مليار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأضاف أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 7.9 مليار دولار في نفس الفترة، فيما سجلت تحويلات المصريين في الخارج 17.5 مليار دولار في الفترة ذاتها.
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وتابع أن عائدات السياحة وصلت إلى 10.3 مليار دولار في نفس الفترة.
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