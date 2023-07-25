"الفيدرالي" الأميركي يبدأ اجتماعاته وتوقعات برفع الفائدة

يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعا للسياسة النقدية اليوم وينتهي غدًا، مع توقعات برفع الفائدة 25 نقطة أساس.

واستبعد عدد من مستثمري السندات الأميركية إعلان الفيدرالي التوقف عن رفع الفائدة بشكل نهائي، لأن هذا القرار يعتمد على ظهور بيانات تدعم هذا السيناريو في الأشهر القادمة، بحسب "فايننشال تايمز".

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فيما أشار "كريستوفر وولر- Christopher Waller "عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأحد المناصرين لسياسة التشديد النقدي، إلى احتمال التوقف عن رفع الفائدة مرة أخرى بحلول اجتماع سبتمبر المقبل في حال انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة معقولة قبل الاجتماع.