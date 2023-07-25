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اقتصاد كوريا الجنوبية
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اقتصاد

اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو 0.6% في الربع الثاني

بوتيرة أسرع قليلا من الربع الأول

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الكوري الجنوبي نما بوتيرة أسرع قليلا في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بما كان عليه في الربع الأول على الرغم من تراجع الصادرات.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بمقدار 0.6% على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، بعد زيادته بنسبة 0.3% في الربع الأول، وفقاً لتقديرات أولية من بنك كوريا المركزي.

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ويسير الاقتصاد الكوري على وتيرة التعافي منذ انكماشه بنسبة 0.3% في الربع الأول من هذا العام الجاري، وفق وكالة "يونهاب" للأنباء.

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وانخفض الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي بـ 0.1% و1.9% على التوالي. وتراجعت الصادرات والواردات 1.8% و4.2% على التوالي.

وتوسع الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 0.9% على أساس سنوي في الربع الثاني وهي نفس نسبة النمو على أساس سنوي في الربع الأول.

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