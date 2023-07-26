السعودية تجذب 2.2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في الربع الأول
تستهدف جذب استثمارات أجنبية تتجاوز 100 مليار دولار بحلول 2030
حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الأول من العام 2023، نموا على أساس سنوي بمعدل بلغ 10.3% ليصل إلى 8.1 مليار ريال (2.16 مليار دولار)، وفقاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية.
وكانت المملكة قد جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 29.6 مليار ريال (7.9 مليار دولار) خلال العام الماضي 2022، مقابل 72.3 مليار ريال (19.28 مليار دولار) خلال 2021.
حقق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام 2023؛ نموًا على أساس سنوي بمعدل بلغ ٪10.3 ليصل إلى 8.1 مليار ريال.— وزارة الاقتصاد والتخطيط (@MEPSaudi) July 26, 2023
نشرة نبض الاقتصاد السعودي لشهر يونيو 2023: pic.twitter.com/GuMTp1g7hE
وتستهدف السعودية جذب استثمارات أجنبية إلى المملكة تتجاوز 100 مليار دولار أو 388 مليار ريال بحلول 2030، وفقا لتصريحات سابقة لوكيل وزارة الاستثمار، الدكتور سعد الشهراني، خلال مقابلة مع "العربية".
كان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، قد أكد أن المملكة لديها الحوافز والحوكمة لجذب النوع المناسب من المستثمرين للحصول على عوائد جيدة.
وقال الإبراهيم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الحكومة السعودية أجرت أكثر من 700 تغيير تنظيمي مع سعيها لجذب المستثمرين، مؤكدا جدية المملكة لتنويع الاقتصاد والتحدث مع جميع الشركاء.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أطلقت 40 مبادرة لدعم الإصلاحات التشريعية في بيئة الاستثمار في المملكة.
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