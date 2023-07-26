السعودية تجذب 2.2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في الربع الأول

حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الأول من العام 2023، نموا على أساس سنوي بمعدل بلغ 10.3% ليصل إلى 8.1 مليار ريال (2.16 مليار دولار)، وفقاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية.

وكانت المملكة قد جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 29.6 مليار ريال (7.9 مليار دولار) خلال العام الماضي 2022، مقابل 72.3 مليار ريال (19.28 مليار دولار) خلال 2021.

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حقق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام 2023؛ نموًا على أساس سنوي بمعدل بلغ ٪10.3 ليصل إلى 8.1 مليار ريال.



نشرة نبض الاقتصاد السعودي لشهر يونيو 2023: pic.twitter.com/GuMTp1g7hE — وزارة الاقتصاد والتخطيط (@MEPSaudi) July 26, 2023

وتستهدف السعودية جذب استثمارات أجنبية إلى المملكة تتجاوز 100 مليار دولار أو 388 مليار ريال بحلول 2030، وفقا لتصريحات سابقة لوكيل وزارة الاستثمار، الدكتور سعد الشهراني، خلال مقابلة مع "العربية".

كان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، قد أكد أن المملكة لديها الحوافز والحوكمة لجذب النوع المناسب من المستثمرين للحصول على عوائد جيدة.

وقال الإبراهيم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الحكومة السعودية أجرت أكثر من 700 تغيير تنظيمي مع سعيها لجذب المستثمرين، مؤكدا جدية المملكة لتنويع الاقتصاد والتحدث مع جميع الشركاء.

ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أطلقت 40 مبادرة لدعم الإصلاحات التشريعية في بيئة الاستثمار في المملكة.