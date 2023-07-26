دولة خليجية تحقق فائضاً في ميزانيتها لأول مرة منذ 9 سنوات

قالت وزارة المالية الكويتية اليوم الأربعاء، إن ميزانية العام المالي 2022-2023 حققت فائضا قدره 6.368 مليار دينار (20.77 مليار دولار)، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها فائضا منذ تسع سنوات.

وأضافت الوزارة في بيان على منصة إكس، تويتر سابقا، أن الإيرادات الإجمالية بلغت 28.802 مليار دينار، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية أي بنسبة 93%، وبمتوسط سعر 97.1 دولار للبرميل الواحد.

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وبلغت المصروفات الإجمالية 22.369 مليار دينار، توجه 78% منها للمرتبات والدعوم المختلفة، وبينما بلغت نسبة المصروفات الرأسمالية 9% فقط وفقا لـ"رويترز".

ولا تزال المرتبات والأجور تمثل أكثر من نصف المصروفات إذ بلغت 12.977 مليار دينار رغم أنها تراجعت 2% عن ميزانية2021-2022، وبلغ الارتفاع في الإيرادات 54.7 % عن السنة المالية السابقة بينما تراجعت المصروفات 2.6% مقارنة بالسنة ذاتها.