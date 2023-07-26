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البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي
اقتصاد العراق

محافظ المركزي العراقي: ارتفاع سعر صرف الدولار.. لهذا السبب!

أكد أن بعض من يريدون شراء الدولار لا يعتمدون الطرق الصحيحة

دبي - رويترز
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قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي سببه عدم دخول التجار على المنصة الإلكترونية للبنك.

وأضاف "بعض من يريدون شراء الدولار لا يعتمدون الطرق الصحيحة عبر الذهاب للمنصة الإلكترونية".

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كان البنك المركزي العراقي، قال إن المصارف الممنوعة من الدولار لا تشكل طلباتها سوى 8% من التحويلات الخارجية.

وأضاف البنك المركزي أن المصارف المحرومة من التعامل بالدولار تتمتع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي والعملات الأخرى.

وأشار إلى أن منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية.

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