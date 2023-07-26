اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الفيدرالي

"جي بي مورغان" يتوقع زيادة أخيرة لأسعار الفائدة الأميركية ثم التوقف لفترة

القرار من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع مؤشر "S&P" بما يتراوح بين 0.25% إلى 0.75%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توقع بنك "جي بي مورغان"، أن النتيجة الأكثر ترجيحاً لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع والتي تشير إلى زيادة الفائدة بـ25% ومن ثم التوقف عند هذا المستوى لفترة.

وقال البنك إن هذا القرار من شأنه أيضا أن يؤدي إلى ارتفاع مؤشر "S&P" بما يتراوح بين 0.25% إلى 0.75%.

مادة اعلانية

لكن في المقابل، أوضح "جي بي مورغان"، أنه في حال استمرار الفيدرالي برفع الفائدة دون توقف، هذا قد يؤدي إلى تراجع مؤشر "S&P"بنحو 1%.

الفيدرالي على وشك مواصلة رفع أسعار الفائدة اليوم.. إليك الأسباب! أسواق المال الفيدرالي الفيدرالي على وشك مواصلة رفع أسعار الفائدة اليوم.. إليك الأسباب!

وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعا للسياسة النقدية أمس الثلاثاءو ينتهي اليوم، مع توقعات برفع الفائدة 25 نقطة أساس.

واستبعد عدد من مستثمري السندات الأميركية إعلان الفيدرالي التوقف عن رفع الفائدة بشكل نهائي، لأن هذا القرار يعتمد على ظهور بيانات تدعم هذا السيناريو في الأشهر القادمة، بحسب "فايننشال تايمز".

فيما أشار "كريستوفر وولر- Christopher Waller "عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأحد المناصرين لسياسة التشديد النقدي، إلى احتمال التوقف عن رفع الفائدة مرة أخرى بحلول اجتماع سبتمبر المقبل في حال انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة معقولة قبل الاجتماع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استمرار حرائق الغابات يثير الذعر بين سكان جزيرة رودس اليونانية.. وسرعة الرياح تفاقم ا استمرار حرائق الغابات يثير الذعر بين سكان جزيرة رودس اليونانية.. وسرعة الرياح تفاقم ا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط