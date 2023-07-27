اتفاقية لتشغيل 10 آلاف شاب من دولة عربية في ألمانيا

وقعت "الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات" في المغرب، ومؤسسة "غيوديسيا"، التابعة لمجموعة "Altice" الألمانية، اتفاقية شراكة لتشغيل نحو 10 آلاف عامل مؤهل من المغرب، وذلك على المدى المتوسط.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها الطرفان، أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، إلى تشغيل آلاف الشباب المغاربة في ألمانيا، إضافة إلى تبادل المعرفة التكنولوجية في مجال "الألياف البصرية" التي تعتبر شركة "غيوديسيا" الألمانية فاعلاً رئيسياً في نشرها حول العالم.

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وبحسب ما نشرته صحيفة "التحدي" المغربية، فقد أشار مسؤول مغربي إلى أن الاتفاقية ستمكن التقنيين المغاربة من اكتساب المهارات في سوق الشغل الألماني، مؤكداً أن نجاح هذا المشروع سيعطي دفعة للتعاون بين المغرب وألمانيا.