اقتصاد العراق
احتياطيات العراق من القمح تكفي حتى يوليو 2024
إنتاج الموسم الحالي من القمح بلغ خمسة ملايين و200 ألف طن
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قالت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، إن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح المحلي العراقي ستغطي احتياجات البلاد حتى يوليو/تموز 2024.
وقال مدير عام تصنيع الحبوب في الوزارة خالد النداوي لوكالة الأنباء العراقية: "الحاجة الفعلية للبلد من القمح خلال هذه السنة هي أربعة ملايين و600 ألف طن".
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وأضاف أن "إنتاج الموسم الحالي من القمح بلغ خمسة ملايين و200 ألف طن"، وفق وكالة "رويترز".
وكان وزير التجارة العراقي أثير الغريري، أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي من محصول القمح بمعدل استلام هو الأعلى في تاريخ العراق.
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