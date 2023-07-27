نصف الصينيين يستخدمون ألعاب الفيديو.. و20 مليار دولار إيرادات 6 أشهر

أعلن اتحاد صناعة الألعاب الصيني التابع للحكومة اليوم الخميس أن عدد لاعبي ألعاب الفيديو في الصين نما إلى رقم قياسي بلغ 668 مليونا اعتبارًا من نهاية يونيو، مع عودة أكبر سوق للألعاب في العالم للنمو بعد حملة تشديد صارمة من قبل الحكومة.

يمثل عدد اللاعبين حوالي نصف السكان.

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وقالت رابطة الصناعة إن إيرادات مبيعات سوق الألعاب المحلي وصلت إلى 144.263 مليار يوان (20.23 مليار دولار) للنصف الأول من هذا العام.

وقال رئيس الرابطة تشانغ يي جيون، في المؤتمر في شنغهاي، بحسب "رويترز": "على خلفية تباطؤ سوق الألعاب العالمي، فإن صناعة الألعاب في الصين تخرج تدريجياً من القاع وتظهر اتجاهاً تصاعدياً".

"في مواجهة تحديات النصف الثاني من العام، ما زلنا بحاجة إلى تعزيز ثقة الصناعة."

تقلص عدد لاعبي الألعاب في الصين لأول مرة في تاريخها العام الماضي وسط حملة حكومية واسعة النطاق استمرت لأشهر على الصناعة بسبب مخاوف من إدمان الألعاب.

قضت الحملة على الإيرادات والقيمة السوقية للعديد من شركات الألعاب المحلية الكبيرة بما في ذلك "Tencent" و"NetEase".

ومع ذلك، لم تعود عائدات الألعاب إلى مستوى ما قبل عمليات التشديد من قبل الحكومة. انخفضت إيرادات المبيعات من 150.493 مليار يوان في النصف الأول من عام 2021 إلى 144.263 مليار يوان في النصف الأول.

توقفت السلطات عن الموافقة على الألعاب الجديدة لما يقرب من 8 أشهر ما بين عامي 2021 و2022 كجزء من الحملة، لكنها خففت منذ ذلك الحين اللوائح.

وافق المنظمون على أحدث مجموعة من تراخيص الألعاب يوم الأربعاء، ما سمح لـ 88 لعبة بدخول السوق في شهر يوليو.

وبحسب "رويترز"، كتبت المحللة في "سيتي بنك" أليسيا ياب، في مذكرة يوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة على ما يصل إلى 90 لعبة كل شهر، بإجمالي ما يصل ما بين ألف إلى ألف ومئة لعبة محلية في عام 2023 بأكمله، أو ما يقرب من ضعف أرقام عام 2022.

وكتبت ياب: "نظل على ثقة من أن عملية الموافقة على الألعاب المحلية ستستمر في النصف الثاني من هذا العام".

ومع ذلك، قالت صحيفة "سيكيوريتيز دايلي'' التابعة لوسائل الإعلام الحكومية في تقرير منفصل يوم الأربعاء إن المعدل الفعلي لإطلاق الألعاب لا يزال بطيئًا، حيث تم إطلاق 23 لعبة فقط من أصل 88 لعبة تمت الموافقة عليها اعتبارًا من يناير.