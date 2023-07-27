"المركزي" العماني يرفع الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية

أعلن البنك المركزي العماني، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية 25 نقطة أساس، أي بنفس قدر الزيادة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدراي الأميركي، ليصبح 6%.

وأوضح البنك في بيان أن ذلك "يأتي تماشياً مع السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد".

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وكان صندوق النقد الدولي في بيان، الشهر الماضي، إن الاقتصاد العماني مستمر في النمو، وتم احتواء التضخم عند مستويات منخفضة.