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البنك المركزي العماني (أرشيف)
اقتصاد عمان

"المركزي" العماني يرفع الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية

ليصبح 6% بهدف الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال

دبي - رويترز
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أعلن البنك المركزي العماني، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية 25 نقطة أساس، أي بنفس قدر الزيادة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدراي الأميركي، ليصبح 6%.

وأوضح البنك في بيان أن ذلك "يأتي تماشياً مع السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد".

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وكان صندوق النقد الدولي في بيان، الشهر الماضي، إن الاقتصاد العماني مستمر في النمو، وتم احتواء التضخم عند مستويات منخفضة.

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