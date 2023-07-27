اقتصاد مصر
مصر تشتري نحو 44.8 ألف طن من الزيوت النباتية في ممارسة دولية
1150 دولارا سعر طن زيت الصويا
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قال متعاملون إن هيئة السلع التموينية في مصر يُعتقد أنها اشترت 44.875 ألف طن من الزيوت النباتية في ممارسة دولية.
وذكر المتعاملون أن المشتريات جرت بواقع 12 ألف طن من زيت دوار الشمس من شركة (تي.أو.آي كوموديتيز) بسعر 1080 دولارا للطن، و10آلاف طن من زيت دوار الشمس من شركة (أوليفا إيه.دي) بسعر 1080 دولارا للطن، و11 ألف طن من زيت دوار الشمس من شركة (أستون أجرو إنداستريال إس.إيه) بسعر 1080 دولارا للطن.
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وأضافوا أن مصر اشترت 11 ألفا و875 طنا من زيت الصويا من شركة (إل.دي.سي) بسعر 1150 دولارا للطن وفقا لـ"رويترز".
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