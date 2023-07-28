أردوغان يعين ‭3‬ نواب لرئيسة البنك المركزي التركي

أفادت الجريدة الرسمية في تركيا يوم الخميس بأن الرئيس رجب طيب أردوغان عين ثلاثة نواب لرئيسة البنك المركزي، وذلك بعد ساعات من رفع البنك توقعاته للتضخم بنهاية 2023 وتعهده بمواصلة التشديد النقدي تدريجيا.

ووفقا للقرار المنشور في الجريدة فقد جرى تعيين عثمان جودت أكجاي وفاتح كراهان وخديجة كراهان نوابا لرئيسة البنك.

مادة اعلانية

ويظهر الملف الشخصي لفاتح كاراهان على لينكد إن تقلده لمناصب في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك لما يقرب من عقد، قبل أن ينتقل مؤخرا للعمل في أمازون كخبير اقتصادي كبير.

أما أكجاي فخبير اقتصادي كان يعمل ببنك يابي كريدي، وخديجة كاراهان أكاديمية ومستشارة اقتصادية بارزة للرئيس.

تأتي هذه الخطوة بعدما عكس المركزي برئاسة حفيظة غاية أركان مساره وشدد السياسة بمقدار 900 نقطة أساس خلال الشهرين الماضيين بعد سنوات من خفض أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة المعيشة.

ورفع البنك المركزي التركي يوم الخميس توقعاته للتضخم بنهاية 2023 بشكل حاد إلى 58%، وقال إنه سيواصل تشديد السياسة النقدية. وبلغ معدل التضخم 38.2% في يونيو/حزيران على أساس سنوي.

وعين الرئيس التركي محمد شيمشك وزيرا للمالية وأركان رئيسة للبنك المركزي بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه في مايو/أيار.

وذكرت الجريدة الرسمية أن أردوغان أعفى النواب السابقين إمره سينار وطه جكمك ومصطفى دومان.