المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي يقترح وقف رفع معدلات الفائدة
لاغارد: "ننتقل إلى مرحلة نعتمد فيها على البيانات الاقتصادية"
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أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الخميس أنها ستكون "منفتحة" في قراراتها المقبلة بشأن أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن المؤسسة المالية قد تقرر وقف هذا الإجراء بعد رفعها عدة مرات.
وقالت في مؤتمر صحافي في فرانكفورت "سنكون في غاية الانفتاح في ما يتعلق بالقرارات التي ستتخذ في سبتمبر وفي الاجتماعات التالية" والتي ستعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة.
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وأوضحت لاغارد "ننتقل إلى مرحلة نعتمد فيها على البيانات الاقتصادية" التي سيتقرر في ضوئها "ما إذا كنا نرفع (المعدلات) أو إذا سنتوقف عن ذلك"، وفق وكالة فرانس برس.
وأضافت "قد نقرر زيادة أو توقفا. سيكون ذلك رهنا بالاجتماعات".
وأكدت أن مجلس الحكام لن يخفض بأي حال من الأحوال معدلاته في الاجتماعات المقبلة.
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